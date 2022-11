Almeirinenses em destaque em prova internacional de canoagem de mar

Pedro Martim Figueiredo e Carlos Cardoso, atletas almeirinenses do Clube de Canoagem Scalabitano, estiveram em evidência na prova Internacional do ICF International Canoe Federation, distância de 20 quilómetros, onde conquistaram um 3º e 5º lugares, no Madeira Ocean Challenge.

Pedro Martim Figueiredo conquistou o 3⁰ lugar SS1 Júnior Masculino e Carlos Cardoso foi 5º em SS1 Sub 23. Apesar da canoagem de mar não ser a modalidade de foco destes atletas alcançaram uns lugares de destaque. A modalidade é realizada em embarcações SurfSki, sit-on-top (sentar em cima), ao contrário dos normais k1 e K2 sit-in (sentar dentro).

O Madeira Ocean Challenge, prova que este ano fez parte do calendário da ICF (Internacional Canoe Federation) dando a estes atletas acesso a pontuar para o ranking mundial. O percurso da prova foi decidido tendo em conta as condições de mar e vento, sendo o trajeto Machico – Funchal (20km) o escolhido pela organização da prova.

No Madeira Ocean Challenge estiveram presentes 86 atletas de diversos países como Espanha, Itália, República Checa, Hungria, Brasil e Portugal. O sinal de partida foi dado pelas 14h30 na praia de areia da Cidade de Machico. De realçar que a Madeira irá receber em 2024 o Campeonato do Mundo desta modalidade.

Os dois atletas também já tinham participado no campeonato do Mundo de Mar que se realizou entre Viana do Castelo e Esposende.