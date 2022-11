Chuva intensa volta a colocar Almeirim sob aviso amarelo

O concelho de Almeirim está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O concelho vai estar com aviso entre as 09:00 e as 15:00 desta quinta-feira, 17 de novembro.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no concelho de Almeirim céu muito nublado ou encoberto e chuva persistente. A temperatura mínima fixa-se nos 14º Celsius e a máximas nos 19º.

A chuva mantém-se até ao dia de amanhã e no sábado é esperado céu parcialmente nublado, voltando a chuva a partir de domingo e prosseguindo ao longo da semana.