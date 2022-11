Condutor de camião ferido em acidente de trabalho nas obras do Mercadona

Um homem de 58 anos ficou ferido, sem gravidade, na sequência de um capotamento parcial de uma viatura pesada de mercadorias na manhã desta sexta-feira, 25 de novembro, nas obras da base logística da Mercadona, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, junto de fonte dos bombeiros, o condutor da viatura terá sofrido uma doença súbita, provocando o despiste do veículo pesado e consequente capotamento parcial. À chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se insconciente.

O trabalhador foi estabilizado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e posteriormente transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira, por indisponibilidade do serviço de ortopedia no Hospital de Santarém.

Nas operações de socorro no local estiveram presentes 12 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, VMER e GNR. O alerta para o acidente foi dado pelas 10h39.

A Autoridade para as Condições do Trabalho foi chamada a investigar as causas por se tratar de uma acidente de trabalho.