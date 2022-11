Cantares ao Menino regressam à Igreja Paroquial de Almeirim

As Gentes de Almeirim, associação cultural e etnográfica, irá promover o IX Encontro de Cantares ao Menino no próximo dia 03 de Dezembro, pelas 21h30, na Igreja Paroquial de Almeirim.

O Encontro de Cantares ao Menino apresenta um conjunto de cânticos de louvor e adoração ao Menino enquadrado no ciclo natalício de norte a sul do país. Estarão com as Gentes de Almeirim, o Grupo Regional de Moreira da Maia – Maia, o Rancho Típico de Vila Nova – Cernache, Coimbra e o Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flor, Castro Marim.

A preservação dos Cantares ao Menino reaviva a memória de uma comunidade em determinado local contribuindo para a valorização da identidade pessoal onde os valores natalícios de hoje cada vez mais se distanciam da essência do Natal.

Essa essência vem desde a preparação da celebração do Natal no tempo de Advento até ao encerramento do ciclo natalício com a Epifania conhecido como o dia de Reis. A mostra destes cantares apresenta as diferenças existentes no nosso país, cada região era portadora de uma vivência específica do Natal mas um único sentimento, o de celebrar o nascimento de Deus Menino a partir do mistério da Encarnação.

Os grupos presentes confirmarão as diferenças mas unem-se em torno da celebração do nascimento de Cristo. O Encontro conta com a colaboração e apoio da Câmara Municipal de Almeirim, Junta de Freguesia de Almeirim, Federação do Folclore Português, a Rádio do Folclore Português e o Jornal O Almeirinense os quais se farão representar na sessão de boas-vindas a decorrer pelas 17h30 na Igreja do Espírito Santo (Antigas Escolas Velhas).

“As Gentes de Almeirim contam com a vossa presença partilhando o Natal das memórias dos nossos antepassados”, salienta a organização.