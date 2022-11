Hospital de Santarém com novo e avançado equipamento de cirurgia vídeo assistida

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) adquiriu uma nova e avançada torre de laparoscopia, num investimento que rondou cerca de 120 mil euros. Este equipamento, instalado no bloco operatório, é utilizado por várias especialidades e permite ao cirurgião realizar diversos procedimentos cirúrgicos guiados por imagem de vídeo.

Trata-se de uma torre de laparoscopia 3D que proporciona uma melhor imagem de vídeo tridimensional ao cirurgião.

De acordo com Natacha Nunes, diretora do Bloco Operatório do HDS, a cirurgia minimamente invasiva vídeo assistida é uma tendência iniciada há décadas, com desenvolvimento crescente, acompanhada pelo HDS.

“A modernização permanente dos equipamentos envolvidos está a par com a expansão da sua utilização pelas diferentes especialidades cirúrgicas, bem como na expansão das indicações cirúrgicas”, afirma a médica.

Segundo Natacha Nunes, “o bloco operatório do HDS acompanha esta tendência na disponibilização dos equipamentos e na formação dos seus profissionais de saúde residentes, em consonância com as exigências das especialidades do HDS que apostam na sua diferenciação de acordo com o estado da arte”.

Os equipamentos de cirurgia vídeo assistida são utilizados no bloco operatório diariamente pelas especialidades de cirurgia geral, cirurgia torácica, urologia, ginecologia, otorrinolaringologia e ortopedia, em cirurgia programada e em cirurgia de urgência.

A aquisição do novo equipamento resultou de um plano de investimentos realizado no âmbito de uma candidatura ao Programa Alentejo 2020, que financiou 85 por cento do valor total.

A aposta na diferenciação e inovação técnica tem sido um dos objetivos do atual Conselho de Administração.