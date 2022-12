Hospital de Santarém coloca nova Viatura Médica de Emergência e Reanimação ao serviço da população

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) recebeu na quarta-feira, dia 30 de novembro, uma nova Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Segundo Ana Infante, presidente do Conselho de Administração, “a VMER agora adquirida no valor de cerca de 44 mil euros vai permitir aos profissionais proceder ao socorro à população com total segurança para todos. Era um desejo dos profissionais que agora se concretiza”.

No ato da entrega estiveram presentes Sérgio Eufrásio, coordenador da equipa médica da VMER, Luís Duarte, coordenador da equipa de enfermagem da VMER, e Paulo Marques, diretor do Serviço de Instalação e Equipamentos do HDS.

As VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar destinados ao transporte rápido de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente.

O seu principal objetivo consiste na estabilização pré-hospitalar e no acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência, assumindo um papel preponderante no apoio às populações.

As VMER atuam na dependência direta dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM e têm base hospitalar.