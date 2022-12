Abertura do Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca

O Município da Chamusca gostaria de vos convidar para visitar o Maior Parque Temático de Natal do Ribatejo, inserido num dos Jardins Mais Bonitos da Região Ribatejana.





A abertura das portas é no dia 07 de dezembro, às 19H, altura em que o espírito natalício volta à vila da Chamusca com a magia do Parque Dos Sonhos de Natal, numa iniciativa promovida pelo Município da Chamusca.





Durante 17 dias consecutivos a magia do Natal irá invadir o Parque Municipal de cor, luz, alegria, música e animação de Natal, assim como de várias atividades pensadas para toda a família, entre as quais:

Animação de rua

Roda de Natal

Carrosséis Música

Pista de gelo natural

Mercadinho de Natal

Mostra gastronómica

Artesanato Produtos regionais

Teatro Frota de carros a pedais para crianças



Como não podia deixar de ser, o evento conta também com a presença do Pai Natal e dos seus duendes, assim como de um Presépio vivo.



Inserido no Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca estão ainda várias outras atividades entre as quais se destaca o Tributo a Michael Bublé e um workshop com Mafalda Teixeira, atriz e autora do livro Funny Cook, um projeto de alimentação saudável direcionado para crianças.





O Parque Dos Sonhos de Natal estará de portas abertas de segunda-feira a domingo de 07 a 23 de dezembro. Os bilhetes têm um valor máximo de quatro euros/pessoa, sendo que todas as atividades dentro do parque são completamente gratuitas.