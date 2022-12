Recital de Natal junta em palco mais de 115 pessoas na abertura do maior Parque Temático do Ribatejo

O dia de amanhã, 7 de dezembro, vai ser marcado pela inauguração do maior Parque Temático de Natal do Ribatejo “O Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca”.

A cerimónia de inauguração tem início pelas 18h com um “Recital de Natal”, interpretado pelo Coro Convívio do Chamusca Abraça CLDS-4G, no Cineteatro da Chamusca. Em palco vão estar cerca de 115 pessoas, num encontro intergeracional que reúne um grupo de crianças do 3º e 4º ano do Centro Escolar da Chamusca e seniores das várias Freguesias (Carregueira, Ulme, Vale de Cavalos) e Uniões de Freguesia (Chamusca e Pinheiro Grande; Parreira e Chouto) do Concelho, que durante cerca de meia hora interpretarão clássicos do Cancioneiro Tradicional de Natal, assim como a tradicional música de Natal “Aleluia” de Leonard Cohen, entre outras.

A abertura oficial das portas do Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca ocorrerá pelas 19H, ocasião que marcará o momento alto da época natalícia da vila, com o acender da iluminação de Natal em toda a vila da Chamusca.

Depois do sucesso do ano passado, o espírito natalício está assim de volta à vila da Chamusca com a magia do Parque dos Sonhos. A iniciativapromovida pelo Município da Chamusca irá invadir o Parque Municipal de cor, luz, alegria, música e animação de Natal, assim como de várias atividades pensadas para toda a família.

O maior evento de Natal do Concelho, que terá lugar de 7 a 23 de dezembro, vai contar com a presença do Pai Natal e dos seus duendes, que vão animar o Parque Municipal e receber as cartas que as crianças lhe escreveram.

A pista de gelo natural promete fazer as delícias de miúdos e graúdos que se queiram arriscar no desafio da patinagem no gelo. Destaque ainda para a Casinha do pai Natal, a roda de Natal (uma das novidades deste ano), o presépio vivo, o carrossel e outras novidades que este ano poderão ser encontradas no “Parque dos Sonhos”.

O evento inclui, ainda, o tradicional Mercadinho de Natal, com mostra de artesanato, bijuteria e também exposição de produtos locais e regionais, sem esquecer a oferta gastronómica. Do programa faz parte também animação de rua, exposição de produtos locais, espetáculos musicais, teatro e muitas outras atividades que prometem aquecer umas das épocas mais importantes do ano.

Para além da programação do evento, destaca ainda para a habitual iluminação de Natal, que poderá ser encontrada em vários pontos de interesse da Vila da Chamusca, como o Jardim do Coreto, o Largo Vasco da Gama (Junto à Biblioteca Municipal), o Largo 25 de Abril (zona envolvente ao Edifício dos Paços do Concelho), o Edifício de São Francisco e ainda o Miradouro da Nossa Senhora do Pranto.

O “Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca” estará de portas abertas de segunda-feira a domingo, até ao dia 23 dezembro.