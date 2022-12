HC Tigres perde com Sporting CP mas segue na luta

A equipa de sub-17 do Hóquei Clube “Os Tigres” somou a segunda derrota no Campeonato Regional do escalão frente ao Sporting Cp, no passado dia 8 de dezembro, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

A equipa almeirinense foi derrotada por 3-6 e permitiu à equipa lisboeta a liderança da Série E da competição. O HC “Os Tigres” mantém a terceira posição da tabela com nove pontos conquistados em cinco jogos realizados, atrás de Sporting e Benfica.

Afonso Monteiro, Afonso Jorge e João Boavida marcaram os golos dos azuis e brancos nesta 5ª jornada.