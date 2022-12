FazCorus esgotam sala

Ontem, o Coro Misto e Juvenil FazCorus de Fazendas de Almeirim, cantou e encantou na vila de Moçarria. O concerto teve lugar na Igreja Matriz de Moçarria com lotação esgotada. A vila de Fazendas de Almeirim e o concelho de Almeirim foram representados de uma forma explendida.

Amanhã, o FazCorus irá estar na vila de Alcanede para mais um concerto de Natal, na Igreja da Misericórdia sob a batuta do Maestro Filipe Costa. No próximo fim de semana, o coro FazCorus, sexta-feira dia 16, irá realizar o seu tradicional concerto de Natal no centro cultural de Fazendas de Almeirim em que o mesmo reverte a favor do CRIAL. Dia 17, será a vez da Igreja Matriz da vila de Alcanhões receber o FazCorus. Dia 18, os mesmos irão rumar até à Freguesia de Peroviseu, Fundão, para mais um concerto na Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação.