FERSANT de 3 a 11 de junho: Inscrições abertas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai voltar a organizar a FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém entre os dias 3 e 11 de junho, em Santarém. As inscrições para o certame já se encontram abertas.

Estão abertas as inscrições para a edição de 2023 da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, certame que tem como objetivo mostrar o que de melhor de faz a nível empresarial nesta região, promovendo os produtos e serviços do Ribatejo.

Com a realização da FERSANT, a associação, para além de promover os negócios das empresas da região, pretende potenciar a realização de trocas comerciais no Ribatejo, através do networking criado entre todos os expositores.

Nascida há mais de 30 anos, a FERSANT tem vindo a assumir-se como um importante espaço de negócios entre as empresas da região, que se tem verificado quer pelo número de visitantes, quer pelo número de empresas e entidades interessadas em mostrar os seus serviços ou produtos neste espaço. Este ano, será a 34.ª edição do certame empresarial. Para além da realização presencial do certame, a NERSANT vai ainda realizar, de forma completar, a edição online da feira, durante todo o mês de junho, iniciativa que realiza pelo 4.º ano consecutivo.

As empresas interessadas em expor os seus produtos e serviços na FERSANT 2023, podem desde já efetuar pré-inscrição no certame no portal da NERSANT em https://www.nersant.pt/agenda/. As empresas associadas da NERSANT com quotização regularizada beneficiam de condições especiais de participação.

Para mais informações, está disponível o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.