Espaço Trocas contribuiu a saúde mental de 31 utentes do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santarém

Em sete anos, o Espaço Trocas, loja solidária comunitária criada pelo Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém (HDS), já integrou 31 utentes, com melhorias clínicas significativas do prognóstico, da funcionalidade e da qualidade de vida. A comemoração do 7.º aniversário deste espaço teve lugar esta quarta-feira, 14 de dezembro.

O Espaço Trocas, que funciona em sistema de trocas, com recurso a uma moeda solidária (“cabacinhas”), é, de acordo com Carla Ferreira, enfermeira da equipa, “um projeto de inclusão e de reabilitação psicossocial para pessoas com doença mental, favorável ao desenvolvimento de competências relacionais, sociais e laborais”.

Carla Ferreira destaca que este projeto põe em prática as orientações do Programa Nacional de Saúde Mental, uma vez que “contempla estratégias que promovam a reabilitação psicossocial e a inclusão da pessoa com doença mental na comunidade, evitando o afastamento destes do seu meio natural”. Além disso, “fomenta a literacia em saúde mental e reduz o estigma associado à doença”.



Neste momento, o espaço tem 370 utilizadores inscritos, com uma média de 10 atendimentos diários. Os produtos mais procurados são alimentos, produtos de higiene e limpeza, roupa e utensílios de cozinha. Quem quiser entregar este e outros produtos pode fazê-lo no Espaço Trocas, que funciona no edifício da delegação da União de Freguesias da Cidade de Santarém, em São Domingos, 2.ª e 4ª feira, das 10h às 12h30.

No aniversário desta loja solidária, assinalado com a atuação do coro do Hospital de Dia de Psiquiatria, Vanda Alambre, vogal do Conselho de Administração do HDS, destacou: “O Espaço Trocas é um projeto que se concretiza no dia a dia, pensando sempre no amanhã e na integração das pessoas com doença mental na nossa sociedade, combatendo o estigma que ainda possa existir.”

O aniversário contou ainda com a presença de Paula Pinheiro, da diretora do Serviço de Psiquiatria do HDS, Ana Mendes Castelo, psicóloga no HDS, assim como do presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves e João Leite, respetivamente, do presidente da União de Freguesias de Santarém, Diamantino Duarte, e Luís Amaral, presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental – APPACDM.