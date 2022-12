Almeirim sob aviso laranja no dia de Natal por causa da chuva

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, até domingo por causa da chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, no domingo, o concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém estão sob aviso laranja, entre as 03h00 e as 09h00, passando depois a amarelo. A ativação deste aviso tem origem na previsão de períodos de chuva por vezes forte e persistente, acompanhada de trovoada.

O aviso laranja é dirigido aos distritos de Braga, Viseu, Porto, Guarda, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

A chuva irá começar a cair a partir deste sábado, 24 de dezembro, e mantém-se até segunda-feira, 26 de dezembro.