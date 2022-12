Música, teatro e espetáculo solidário marcam agenda cultural de janeiro em Almeirim

A agenda cultural de janeiro no concelho de Almeirim será preenchida com espetáculos de música e teatro no Cine Teatro da cidade e no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

O primeiro evento é um concerto de Gospel de boas vindas ao Ano Novo pelo St. Dominic’s Gospel Choir no dia 6 de janeiro, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim. Este espetáculo “aclamado, dinâmico e contagiante” de música e canto, tem um preço geral de cinco euros e os bilhetes estão disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou na bilheteira uma hora antes do início do concerto.

No dia 15 de Janeiro, é a vez da Banda Marcial de Almeirim dar o tradicional concerto de Ano Novo, sob a direção do maestro Rui Cocharra. O espetáculo decorre no Cine Teatro de Almeirim, pelas 16h00 e tem entradas gratuitas, sendo o levantamento e apresentação do bilhete obrigatória.

No dia 20 de Janeiro, é a vez do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim receber o concerto de “Cantar Paião” com Pedro Miguéis. O espetáculo está agendado para as 21h30 e tem um preço geral de cinco euros e os bilhetes estão disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou no Polo de Biblioteca de Fazendas de Almeirim.

O Veto Teatro Oficina apresenta no dia 21 de janeiro, pelas 21h30, a peça de teatro “Quem és tu… Alice?”, inspirada no livro “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll. O grupo leva o espetáculo ao palco do Cine Teatro de Almeirim e as entradas são gratuitas, sendo o levantamento e apresentação do bilhete obrigatória.

“Saudade” é nome do concerto de harpa apresentado por Maria Sá Silva, no dia 27 de janeiro, pelas 21h30, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim. A música traz uma abordagem ao fado, a Carlos Paredes e à música espanhola. O evento tem entradas gratuitas, sendo o levantamento e apresentação do bilhete obrigatória.

O mês cultural termina com um concerto solidário de Rock Sinfónico a favor da Constança, uma menina que sofre de síndrome de Rett. Constança inspirou a música de MarNostro e em 10 canções vão ser conhecidos os desafios, os sonhos e a esperança por trás de um olhar.

O evento está agendado para o dia 28 de janeiro, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim. As entradas tem um custo de 8 “sonhos” e podem ser adquiridas nos posto de recolha de tampinhas e na bilheteira do espaço um hora antes do espetáculo.

Esta é uma oportunidade para apoiar e conhecer um pouco mais a história da Constança, neste espetáculo solidário e irrepetível.