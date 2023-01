Matilde Vicente, de Almeirim, é a bebé do ano no Hospital de Santarém

Foto: Rede Regional

Matilde Vicente foi a primeira bebé a nascer no Hospital Distrital de Santarém em 2023. O nascimento aconteceu pelas 1h09, do dia 1 de janeiro, em Santarém.

Pedro Vicente, de 28 anos, e Beatriz Alfaiate, de 26 anos, são residentes em Almeirim e Matilde é o seu primeiro filho. A bebé do ano nasceu de cesariana, com 3,550 quilos e sem qualquer complicação de saúde.

Em declarações ao jornal digital Rede Regional, a mãe refere que esta “foi uma gravidez muito desejada e planeada, porque queríamos ter um filho já há vários anos”. Já Pedro Vicente, lamenta não ter podido assistido ao parto mas revela que o nascimento da filha o deixou “bastante emocionado.

Foto: Rede Regional

Beatriz Alfaiate deu entrada no Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santarém ainda no dia 31 de dezembro, serviço que registou um total de oito nascimentos entre as 8h30 do dia 31 de dezembro de 2022 e as 12h30 deste domingo, 1 de janeiro.