Acesso ao planalto de Santarém com alterações devido a obras no mercado

O acesso à entrada norte na cidade de Santarém vai sofrer alterações a partir do próximo dia 16, devido ao corte da circulação na Rua Dr. Jaime Figueiredo, junto ao mercado municipal, para ligação das redes de saneamento do edifício.

Em comunicado, a Câmara de Santarém afirma que o corte decorre no âmbito da empreitada “Requalificação/Alteração do Mercado Municipal”, visando salvaguardar a segurança dos cidadãos.

A entrada na cidade pela Rua Alexandre Herculano (Calçada do Monte) ficará cortada no cruzamento com a Avenida Bernardo Santareno, fazendo-se a circulação apenas no sentido descendente, pelo que o município apela a que os automobilistas privilegiem o uso da circular urbana (Rua O) para acesso ao planalto, nomeadamente, pelas avenidas General Ramalho Eanes (acesso Sul) e Salgueiro Maia (EN3/Sul) ou pela Estrada de S. Domingos/Avenida Álvaro Cunhal.