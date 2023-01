Sporting interessado em jogadores do Futalmeirim

O Sporting Clube de Portugal voltou a manifestar interesse no jogo Falcão (na imagem), atleta dos escalões de formação do Futalmeirim mas os leões já têm definido mais um alvo. O petiz Gabriel Quintela.

Mas vamos por partes. Gabriel Falcão deve nos próximos dias voltar a treinar em Alvalade depois de ter agradado no primeiro treino no reino do leão.

Do fim de semana, o interesse em Gabriel Quintela. O jovem guarda-redes tem apenas cinco anos mas foi figura de destaque no evento do passado fim de semana.