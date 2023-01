Wako cabeça-de-cartaz do concerto de tributo a Pedro Batista

A banda Wako, do almeirinense Nuno Rodrigues, é a cabeça de cartaz do concerto tributo a Pedro Baptista, fundador do CTX Metal Fest. O evento terá lugar no Centro Cultural do Cartaxo, no dia 31 de março, pelas 23h00.

O concerto tem organização da Câmara Municipal do Cartaxo, a Associação Cartaxo Sessions e os amigos de Pedro Baptista, e pretende ser um tributo e um reconhecimento a quem dedicou a sua vida à música enquanto forma de expressão cultural inclusiva e livre.

Os Wako são um dos nomes mais iconográficos e prolíficos do Metal moderno nacional. Com 20 anos de carreira, tours pelo mundo fora, partilhando os maiores palcos com os Gojira, Lamb Of God, Soulfly, Sepultura, (Hed)pe, Obituary, Textures, Paradise Lost, Slayer, Megadeth, Black Label Society e outros mais, a banda ostenta uma máquina sonora poderosa, produções reluzentes com uma intensidade estridente e enérgica que ao vivo não deixará ninguém indiferente. No momento a banda prepara-se para lançar o seu 4º trabalho e aproveitará o evento único no Cartaxo para apresentar alguns dos novos temas. A noite terminará com a música de Von Drago que irá juntar todos os amigos de Pedro Batista.

“O concerto Tributo a Pedro Baptista quer ser um espaço de memória e de reconhecimento, mas também de encontro entre quem reconhece o seu legado e o quer manter atual e vivo”, refere a autarquia em comunicado.

Pedro Baptista vivia rodeado de música. Desde professor de guitarra na escola/loja que desenvolveu no Cartaxo – Cordas d’Aço – a criador do Festival que emergiu na sua cidade – CTX Metal Fest. Este evento fez com que o público local tivesse oportunidade de ver bandas mais ligadas ao Black/Death Metal bem como outros subgéneros. As bandas ficaram felizes por terem mais um espaço para tocar anualmente, o Centro Cultural do Cartaxo, o público apreciador do género musical comparecia, também feliz. A fórmula resultou devido ao espírito resiliente de querer fazer, característica ímpar que definia o Pedro Baptista.