Atletismo: Corta Mato anima Almeirim

No passado fim de semana de 14 e 15 de janeiro o atletismo esteve em atividade no sábado dia 14 na Nave Desportiva de Alpiarça com um torneio de preparação tendo em vista os próximos compromissos dos clubes e atletas nos próximos fins de semana.

No domingo dia 15 em Almeirim teve lugar o Campeonato Regional de Corta Mato e um conjunto de provas para os mais novos.

No torneio de preparação a participação não foi muito elevada pelo facto de se realizar um conjunto de provas especificas, no fundo não abertas a todos os participantes, participaram cerca de sessenta e três atletas

Os diferentes vencedores foram:

60 M Barr Juv. Fem.

Lara Lopes A20Km Almeirim 11.01

No domingo na Parque da Zona Norte de Almeirim duzentos e sessenta e três atletas em representação de dezanove clubes filiados. Numa manhã com bastante frio os atletas cumpriram as diversas provas previstas num percurso naquele espaço verde da cidade de Almeirim. Destaque para a vitória coletiva dos 20 kms de Almeirim nos Infantis Masculinos.

No próximo fim de semana realiza-se o Campeonato Regional Sub 18 entre a pista de Almeirim e a Nave Desportiva de Alpiarça