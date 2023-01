Balanço da temporada 2022 na Arena D’Almeirim

A Arena D’Almeirim viveu, em 2022, uma temporada extraordinária. Depois de, em 2021, ter esgotado a lotação da praça, na célebre Corrida das Vindimas, com os dois Rouxinóis (pai e filho) a cavalo, e António Ferrera e Diogo Peseiro, a pé, a temporada de 2022 foi, de todas, inesquecível.

A corrida de abertura da temporada a 10 de Abril, com o Luis Rouxinol, a comemorar os seus 35 anos de alternativa, o regresso de Pablo Hermoso de Mendoza, uma das maiores figuras do rejoneo mundial, e a apresentação em Almeirim, terra que viu nascer o “Maestro David Ribeiro Telles”, seu avô, de António Ribeiro Telles (filho), com toiros de Francisco Romão Tenório (Ti Chico), os Forcados de Montemor e Amadores da Chamusca, com casa completamente cheia (sem esgotar), veio dar o mote de uma temporada cheia de sucessos.

A 2ª corrida da temporada, designada como “Corrida das Vindimas”, realizada na noite de 16 de Setembro, teve um cartel “Inédito”. A família Ribeiro Telles, composta por António Ribeiro Telles, João Ribeiro Telles Jr, Manuel Telles Bastos, António Ribeiro Telles (filho) e Tristão Ribeiro Telles, com toiros de Passanha e os Forcados Amadores e do Aposento da Chamusca, fizeram “ESGOTAR” a lotação da renovada e acolhedora Arena D’Almeirim.

Foram 5 cavaleiros para lidar 6 toiros da prestigiada ganadaria Passanha. Todos, em lides individuais, levaram ao rubro os milhares de aficionados que esgotaram atempadamente a lotação do tauródromo.

Mas a lide do último toiro, com os 5 cavaleiros em praça, em clima de apoteose, fizeram render a seus pés os aficionados que aplaudiram de pé todos os intervenientes, incluindo o ganadeiro Diogo Passanha.

“A História não se repete! Foi um espetáculo INOLVIDÁVEL”!, para mais tarde “RECORDAR”!