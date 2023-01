Frio: Almeirim pode chegar a temperaturas negativas na próxima semana

As temperaturas vão baixar ainda mais ao longo da próxima semana e no concelho de Almeirim podem mesmo chegar a valores negativos.

Segundo a previsão semanal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de segunda-feira, 23 de janeiro, a temperatura mínima começa a baixar para os zero graus Celsius, oscilando até aos quatro graus Celsius até domingo, dia 29 de janeiro. As temperaturas mínimas estarão mais baixa na segunda-feira (0º) e quinta-feira (0º). Já as temperaturas máximas esperadas para a próxima semana vão rondar os 13 e os 15º graus Celsius. O tempo vai manter-se limpo ou pouco nublado ao longo da semana, com o vento a soprar fraco a moderado de norte e nordeste.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) deixou a semana passada algumas recomendações para a população se proteger dos efeitos negativos do frio.

A DGS recomenda à população que evite “a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura”, para “manter o corpo quente, utilizando várias camadas de roupa”, proteger as extremidades do corpo com luvas, gorro, cachecol, meias e calçado quente e antiderrapante, e manter a hidratação, ingerindo sopas e bebidas quentes e evitar o álcool, que proporciona “uma falsa sensação de calor”.

Acautelar a prática de atividades no exterior, seguir as recomendações do médico assistente, garantindo a toma adequada de medicação para doenças crónicas, e adotar uma condução defensiva, uma vez que poderão existir locais na estrada com acumulação de gelo, são outros conselhos da DGS.

Relativamente aos cuidados a ter no interior, a Direção-Geral da Saúde aconselha a verificar o estado de funcionamento dos equipamentos de aquecimento, manter a casa quente e, no caso de utilização de braseiras ou lareiras, garantir uma adequada ventilação das habitações, renovando o ar.

Realça ainda que é preciso “ter especial atenção aos aquecimentos com combustão”, como braseiras e lareiras, que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte, bem como evitar o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de deitar.

A autoridade de saúde apela ainda às pessoas para, no caso de ficarem doentes, não ire, para as urgências e ligarem para a linha SNS 24 (808 24 24 24).