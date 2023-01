Tenistas de Almeirim entram a ganhar no Interclubes 2023

A equipa sénior entrou a vencer no Campeonato Regional de equipas da Associação 20kms de Almeirim. A equipa, que defende o titulo regional, venceu o Clube Ténis de Peniche por 5-0. Em veteranos +45, a equipa almeirinense perdeu mas assegurou a passagem à próxima fase, em Sub16 o Ténis Almeirim saiu também derrotado.

Em seniores, frente ao clube de Peniche, a equipa de Almeirim conquistou a vitória logo nos singulares com as conquistas de Sebastião Cardoso Nobre, Martim Salvador e Tomás Evaristo. Em pares, André Vital e Marcos Cavaca venceram enquanto André Martins e Francisco Garrido também triunfaram com uma vitória no Super Tie-Break. Assim, a equipa capitaneada por Tomás Evaristo venceu por 5-0.

Em veteranos +45, a equipa almeirinense perdeu por 3-2 frente ao Clube Ténis da Marinha Grande. Nos singulares, José Rodrigues venceu o 1º, mas Pedro Alves e Paulo Afonso foram derrotados, este último no Super Tie-Break. Em pares, José Rodrigues e Paulo Afonso venceram no Super Tie-Break, mas Pedro Alves e Gonçalo Andrade foram derrotados. Apesar do resultado final (3-2), a equipa da Associação 20kms de Almeirim garantiu a qualificação para a fase seguinte.