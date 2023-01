Campanha de Natal entrega mais de 39 mil euros a instituições da região. Proabraçar foi a escolhida em Almeirim

A campanha de Natal “Presentes à Mesa” da Missão Continente angariou mais de 39 mil euros em Santarém, através da venda de vales em todas as lojas Continente do distrito. O valor vai apoiar 15 instituições locais na luta contra a fome e pobreza. No total, a campanha angariou mais de 1 milhão de euros para 330 instituições locais em todo o país, além da Rede de Emergência Alimentar. Em Almeirim, a instituição apoiada é a Proabraçar, que recebeu um cheque de 517 euros.

A campanha iniciou no dia 13 de novembro de 2022, Dia Mundial da Bondade, e terminou no dia 8 de janeiro deste ano nas lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Continente Online.

O valor angariado por cada loja será agora dividido entre a instituição nacional – a Rede de Emergência Alimentar – e a instituição local apoiada pela respetiva loja. Esta é uma forma dos clientes apoiarem uma instituição de escala nacional, mas também uma instituição local e de proximidade, contribuindo diretamente para a sua comunidade.

“Este ano assinalamos 20 anos de atuação da Missão Continente e, mais uma vez, atingimos valores extraordinários que vão garantir que milhares de famílias consigam subsistir naquilo que é essencial – a alimentação. Continuaremos focados em estar sempre ao lado de quem mais precisa, atuando de forma célere no combate a situações de emergência social, e sempre de mãos dadas com os nossos clientes e colegas das lojas que, diariamente, dão a conhecer o que de melhor a Missão Continente faz pelas comunidades onde estamos inseridos. Agradecemos, profundamente, a confiança de todos os clientes nas nossas causas e o contributo de cada um para o sucesso destas iniciativas. Podermos apoiar a Rede de Emergência Alimentar e 330 instituições, por todo o país, representa a forte ligação que temos e que manteremos com todos os nossos clientes, parceiros e instituições de Portugal” afirma Nádia Reis, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente.

A Rede de Emergência Alimentar é uma resposta assente nos Bancos Alimentares, com abrangência a nível nacional, que tem como missão apoiar milhares de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade com a entrega de bens alimentares básicos não perecíveis.

As 330 instituições identificadas têm como objetivo combater a fome e a pobreza e foram selecionadas diretamente pelas lojas, tendo em conta a parceria já existente com a Missão Continente (entre outros critérios).

A campanha solidária da Missão Continente teve como parceiros a TVI, a Federação Portuguesa de Futebol, a Associação Portuguesa de Nutrição e a Escola Nacional de Saúde Pública.

Instituições apoiadas no distrito