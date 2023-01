Rota dos Vinhos do Tejo inaugura lojas e lança novo site

A Rota dos Vinhos do Tejo dá as boas-vindas ao novo ano com o anúncio de novidades: a abertura da sua loja física, que aconteceu ainda em finais de dezembro de 2022, e o lançamento de um novo site, no endereço www.rotadosvinhosdotejo.pt, e com destaque para uma loja online, onde vão estar à venda Vinhos do Tejo, alguns outros produtos da região e pacotes com ofertas de enoturismo – tendo sempre em conta o universo dos associados da Rota e não a totalidade dos agentes económicos da região.

O espaço da Rota dos Vinhos do Tejo fica no piso 0 das instalações da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, situada na Rua de Coruche, 85, em Almeirim, estando aberto de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Com cerca de 25m², não é um espaço muito grande, mas é amplo e tem uma decoração moderna e “eficaz”. Foi projectado numa óptica de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. À venda nas lojas, física e on-line, estão, naturalmente, Vinhos do Tejo, estando a selecção a cargo dos próprios produtores, mas também alguns produtos, essencialmente, gastronómicos – azeite da Companhia das Lezírias; doces da Quinta do Côro; picante Mondega; produtos da Loja do Sal, como sal, flor de sal, flor de sal e vinho tinto, tempero para carne e tempero para peixe – e merchandising dos Vinhos do Tejo. A oferta vínica contempla mais de 20 produtores da região (consultar lista abaixo), cujos vinhos são vendidos à unidade, à caixa ou em packs especiais, com oferta multiproduto(r), como foi o caso dos que foram criados por ocasião do Natal. No futuro, o espaço da Rota vai ser palco de pequenos eventos, como provas comentadas, lançamento de vinhos, entre outras iniciativas.

O lançamento de um novo site para a Rota vem aumentar a proximidade com o consumidor e reforçar a aposta da promoção desta região no enoturismo, com o objectivo de despertar a curiosidade em conhecer a região, através das suas mais variadas valências – produção de vinho, património arquitectónico, proximidade com a natureza e cultura gastronómica. Em www.rotadosvinhosdotejo.pt é possível partir à descoberta da região dos Vinhos do Tejo, coleccionando dicas essenciais para bons roteiros: terras, locais e pontos de interesse a conhecer, onde dormir, onde comer, que vinhos provar e que produtores visitar. Aqui, é também possível ficar a conhecer a Tejo Wine Route 118, produto de enoturismo criado em 2021 e que se traduz numa rota desenhada em torno dos cerca de 150 km da Estrada Nacional 118 que atravessam a região dos Vinhos do Tejo, na margem esquerda do rio, ao longo de sete concelhos (Abrantes, Constância, Chamusca, Alpiarça, Almeirim, Salvaterra de Magos e Benavente). Na Tejo Wine Route 118 são 14 os produtores com portas abertas, para todos os que os queiram visitar, e realizar provas de vinhos, visitas a adegas e experiências enoturísticas.

ROTA DOS VINHOS DO TEJO

Lista de Produtores com Vinhos na Loja (por enquanto)

Adega de Almeirim Adega do Cartaxo Agro-Batoréu Canto do Marquês Casa Paciência Casal da Coelheira Casal das Freiras Companhia das Lezírias Encosta do Sobral by Santos & Seixo Enoport Wines Falua Herdade dos Templários João M. Barbosa Wines Quinta de Santo André Nova Sociedade Agrícola Mouchão do Inglês II Quinta da Alorna Quinta da Atela Quinta da Badula Quinta da Lagoalva Quinta da Lapa Quinta da Ribeirinha Quinta do Casal Branco Quinta do Côro Solar dos Loendros Vinhos Franco

Rota dos Vinhos do Tejo

Morada: Rua de Coruche, 85, 2080-094 Almeirim

Contactos: Tel.: 243 309 400 // Tlm.: 919 598 359 // E-mail: rota@vinhosdotejo.pt

Horário: Segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.