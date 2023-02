Jogadora do U. Almeirim soma internacionalização

A Seleção Nacional feminina sub-16 venceu, esta terça-feira, o Liechtenstein, por 6-0 no Estádio Municipal do Luso e a jogadora do U. Almeirim, Irís Silva fez a estreia. Com este triunfo, a formação de Luís Maques é a vencedora do Torneio de Desenvolvimento da UEFA.

A jogadora que chegou a Almeirim vinda do Marinhais vai este ano completar a primeira temporada no clube unionista.

Com a formação lusa a dominar na partida, eis que Maria Rêgo faz o primeiro golo da partida, colocando a equipa em vantagem aos 21 minutos de jogo.

A partida continuava a decorrer no meio-campo adversário com pelo menos três remates a irem parar ao poste da baliza de Goldi Maris. O 2-0 para o conjunto nacional surgiu pelo pé de Joana Reis, num remate forte que fez chegar a bola às redes adversárias.

No segundo tempo, o domínio português continuou a prevalecer e Maria Rêgo volta a ser chamada para bater um lance de grande penalidade, oportunidade que não deixou escapar, acabando mesmo por bisar na partida e alargar a vantagem para o grupo nacional.

Com o equipa a entrar melhor na segunda parte, e com a entrada de Mélanie Pinheiro, a formação de Luís Marques ainda teve oportunidade para alargar a vantagem para 5-0. A avançada da Seleção Nacional que vestia a camisola número 9, só precisou de três minutos para bisar na partida (76’ e 79’).

Já poucos minutos do apito final, Cíntia Martins marca o sexto golo para a sua equipa, através de um lance de grande penalidade, fixando o resultado final em 6-0.