Resoluções de Ano Novo

Um novo ano se avizinha, é tempo de cada um fazer as suas resoluções/ambições para 2023.

Os jovens socialistas também o estão a fazer. Começámos, no passado dia 16 de dezembro, em Braga, com o nosso XXIII Congresso Nacional, onde definimos que as grandes bandeiras para o novo ano cruzam, por exemplo: o combate ao neoliberalismo radical, que em grandes ou pequenas quantidades pode ser prejudicial para a nossa carteira. A legalização da canábis para consumo recreativo, sabendo que, com responsabilidade e moderação, o consumo de canábis comporta riscos para a saúde, no entanto a legalização poderá, um dia, atenuá-los.

A defesa da escola pública, uma vez que é a garantia de que, a condição socioeconómica a que pertencemos não deve ditar o nosso futuro e constituir um obstáculo para que o elevador social funcione. Pela representação dos estudantes nos conselhos pedagógicos das escolas, como era o paradigma em Portugal até 2012. A luta constante na melhoria da saúde mental, pugnando pelo aumento da oferta de profissionais de saúde mental (psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas) no Serviço Nacional de Saúde.

É Tempo de Agir pela antecipação da meta da neutralidade climática para 2035, duplicando assim a velocidade da descarbonização. Aumento dos incentivos à agricultura sustentável e biológica, em detrimento da agricultura intensiva ou que recorra a fertilizantes químicos.

A Juventude Socialista de Almeirim deseja um próspero ano de 2023, repleto de progresso e justiça social!

João Rabita – JS Almeirim