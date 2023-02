2022, Um ano de desgoverno

Este ano que passou foi, sem dúvida, o pior ano de governação de António Costa.Na saúde, assistimos ao encerramento dos serviços de urgência de várias unidades hospitalares, ao aumento da taxa de mortalidade, incluindo a materna, ao crescimento imparável do número de portugueses sem médico de família (1,3 milhões vs. 710 mil em 2017) e às demoradas listas de espera para consultas, tratamentos, exames e cirurgias.

Na educação, a falta de professores continua a aumentar, com 40% dos docentes a aposentarem-se até 2030 e, quando comparado com os 35 países da OCDE com dados sobre a idade dos professores do ensino básico e secundário, Portugal é o país com menos docentes abaixo dos 30 anos, apenas 1%.

A nossa Democracia voltou a ser considerada uma Democracia com falhas e no último Relatório Global sobre o Estado da Democracia do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social fomos o único país da Europa Ocidental a cair em três dos parâmetros que medem a qualidade das democracias: a independência judicial, a ausência de corrupção e a igualdade perante a lei.

E por último, Portugal voltou a cair no mais reputado ranking de competitividade internacional, passando da 36ª posição para o 42º lugar do Índice IMD de Competitividade Mundial de 2022, composto por 63 países e, sem incrementos de produtividade e de competitividade, é complicado promover o crescimento económico e o aumento sustentável e generalizado dos salários.

Os Governos liderados por António Costa sacrificam a competitividade da economia e o investimento público em setores essenciais para satisfazer as suas clientelas políticas, obter apoio dos seus parceiros de geringonça e comprar paz social.

Fausto Russo – PSD Almeirim