Misericórdia recebe 30 jovens na Jornada Mundial da Juventude

Estes jovens estarão na nossa região durante uma semana com um programa de preparação que inclui, para além da preparação espiritual, o conhecimento da cultura ribatejana. São oriundos de todo o mundo, vêm acompanhados por um padre Jesuíta, por uma equipa de espiritualidade e é a Santa Casa que os recebe no novo albergue!

“Estamos muito contentes por fazer parte deste projeto MAGIS, juntos por um melhor acolhimento do Santo Padre”, destaca Helena Ribeiro Telles, da Mesa Administrativa da SCMA. O nosso jornal sabe ainda que já estão inscritas 20 famílias de acolhimento , que também vão receber jovens no concelho.

O Papa Francisco anunciou que já havia 400 mil jovens inscritos na JMJ 2023, que decorre entre os dias 1 e 6 de agosto, em Lisboa. A JMJ 2023 será inaugurada no dia 1 de agosto, com uma celebração de abertura presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

O Papa Francisco deverá chegar a Portugal no dia 3 de agosto, ficando no país durante quatro dias. Nesses dias, o líder da Igreja Católica vai participar em várias celebrações públicas com os jovens, destacando-se a vigília final e a missa de encerramento, que vão decorrer no Parque Tejo, junto à Ponte Vasco da Gama, num espaço que está a ser totalmente requalificado para dar lugar a um grande jardim que ficará à disposição da cidade no final do encontro. É neste lugar que será instalado o altar-palco que vai custar 4,2 milhões de euros.

Durante a semana da JMJ 2023, que será um dos maiores eventos alguma vez organizados em Portugal, vão realizar-se na cidade de Lisboa e em vários outros lugares da área metropolitana, dezenas de eventos paralelos, incluindo concertos, conferências, exposições e celebrações religiosas.

Embora a organização da JMJ 2023 não se comprometa com números concretos, as edições anteriores apontam para a possibilidade de estarem presentes entre um e 1,5 milhões de jovens na primeira edição portuguesa da Jornada Mundial da Juventude.