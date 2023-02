Dupla de Almeirim no Campeonato Nacional Todo-o-Terreno

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno de 2023 vai contar com a presença de uma dupla de Almeirim, ao comando de um Can-Am Maverick X3. Ao volante estará Ricardo Fortunato da Silva, natural de Almeirim e já participante em várias provas deste campeonato, e como co-piloto terá José Luís Maia, residente em Almeirim e Campeão e Vice-Campeão da Taça Nacional de TT de 2019 e 2021, respetivamente.

A dupla integrará a Equipa SantagRacing, uma das maiores equipas a participar no CNTT, que conta também com outros elementos, tais como o piloto Armindo Araújo, Campeão Nacional de Ralis de 2022 e João Dias, Campeão Nacional de T3 em 2022.Ricardo Fortunato e José Maia irão competir na categoria T4 e o Campeonato terá início já no próximo fim-de-semana, de 24 a 26 de Fevereiro, com a Baja Montes Alentejanos, em Beja.