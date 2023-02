Crime de poluição e falsificação: GNR detém homem com armas e munições

O Comando Territorial de Santarém, através da estrutura de investigação criminal e do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), nos dias 16 e 17 de fevereiro, realizou uma operação policial no âmbito de uma investigação por crime de poluição e falsificação de documentos, no decorrer da qual foi detido um homem de 40 anos por poluição e posse de arma proibida, no concelho de Almeirim.

O Almeirinense sabe que esta operação está relacionada com o deposito de óleos na Herdade do Salgueiral, na Raposa.

Na sequência da investigação, os militares e elementos da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de 15 mandados de busca, quatro domiciliárias, três em empresas e oito em veículos que decorreram nos distritos de Santarém, Setúbal, Évora e Lisboa. No decorrer da ação foram recolhidas amostras para análise e apreendido diverso material, destacando-se:

Dois veículos pesados; Três cisternas; 12 armas de fogo; 822 munições; Dois carregadores; Uma besta; 14 telemóveis;

16 discos externos; 19 computadores; Duas mangueiras de descarga; Um gravador de videovigilância.

As várias amostras de solo e de líquidos suspeitos de contaminação foram recolhidas pelo IGAMAOT e pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santarém, serão submetidas a subsequente análise laboratorial.

A ação foi realizada em coordenação com o Ministério Público de Santarém, apoiado pelo Ministério Público de Setúbal, e pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), para além do reforço dos militares dos Comandos Territoriais de Lisboa, Setúbal e Évora e apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento.