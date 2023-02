Idoso morre esmagado por trator em Paços dos Negros

Guilherme Cravina, de 87 anos de idade, morreu esmagado debaixo de um trator na manhã, 24 de fevereiro, em Paço dos Negros, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, à chegada dos meios de socorro, o idoso já se encontrava sem vida, tendo a equipa da viatura médica de emergência e reanimação confirmou o óbito no local. As circunstâncias em que aconteceu este acidente ainda estão por apurar.

A vítima ainda foi encontrada com vida pela esposa e por vizinhos, mas acabaria por falecer pouco tempo depois. O corpo acabaria por ser retirado debaixo do trator com recurso a uma maquina elevatória que se encontrava na zona.

O acidente ocorreu na residência de Guilherme Canha, situada na rua dos Pirolitos, no lugar do Vale da Vaca, Paço dos Negros.

O alerta foi dado pelas 10h54 e mobilizou 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e VMER de Santarém, apoiados por quatro viaturas. O corpo foi removido e transportado para a morgue do Hospital de Torres Novas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.