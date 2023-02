A informação, em geral, é uma mais- -valia, mas, infelizmente, ela pode ser usada para boas ou más ações, sendo que aí é que se avalia a utilidade. Porém, o uso e abuso desta pode transformar- -se em ilusão, e assim mostrar um tema no palco, para esconder na sombra dos holofotes o verdadeiro assunto. Por terras da Sopa de Pedra, do melão e da caralhota, este é o uso recorrente de “informar” no palco para fazer sombra, é deveras soberbo e por vezes avassalador. O autarca regente do concelho, após iniciar alterações na rua que serve a Escola Moinho de Vento, anunciou falta de material para a concluir, e que poderá ser aceitável. Porém, aquando da chegada do dito material em falta, o que se viu de imediato foi intervenção na rotunda junto à adega, que até necessitava da mesma. Mas se houve a preocupação de intervenção neste local, o porquê da não intervenção na rua que serve a entrada principal da adega, onde o movimento é considerável? Ficou na mesma, uma vergonha! Os holofotes ocultaram o que não interessava ver. Este foi só um pequeno exemplo da forma como iludem, ocultam e dominam a opinião pública. Mas, infelizmente para todos nós, este modus operandi não é exclusivo do concelho, passa-se em muitos outros e, em especial, nos “des”governantes nacionais. Quando algo corre “menos bem” nas suas hostes, rapidamente surge algum tema para o palco, apontando todos os holofotes, e assim poderem ocultar o que realmente se está a passar, desviando as atenções. Até quando se irá deixar que estes pseudopolíticos tenham acesso aos órgãos decisores e de gestão do nosso país?

João Vinagre – CDS Almeirim