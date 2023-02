Business +2.0 apoiou a criação de empresas na Lezíria do Tejo

Seis projetos empresariais da Lezíria do Tejo foram vencedores de duas atividades do Business +2.0 e receberam os seus prémios na sessão de apresentação de resultados do programa, decorrida na Startup Santarém no dia 24 de fevereiro, no âmbito da Mostra de Inovação e Empreendedorismo da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém.

A NERSANT realizou no dia 24 de fevereiro, na Startup Santarém, a sessão de apresentação de resultados do projeto financiado Business +2.0, que tem vindo a dinamizar com o objetivo de apoiar a criação de novos negócios no Alentejo.

Com abertura pelo Vice-Presidente da Direção da NERSANT, João Lucas, a sessão prosseguiu com a intervenção de Pedro Félix, Vice-Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, que começou por dar a conhecer o Business +2.0, tendo explicado que se trata de um projeto dinamizado em parceria pelas associações empresariais da região Alentejo e que pretende apoiar a criação de empresas nesta região.

“O projeto Business +2.0 visa a criação e dinamização de processos colaborativos de apoio ao empreendedorismo e o desenvolvimento de iniciativas para detetar, estimular e potenciar a geração de ideias inovadoras, a capacitação de iniciativas empresariais e a criação de novas empresas”, referiu Pedro Félix, acrescentando que para dar seguimento a este objetivo, o projeto levou a efeito diversas atividades para validar, preparar e ajudar à implementação das ideia de negócio no mercado, tais como ateliers de criatividade, ciclos de empreendedorismo, concursos de ideias de negócio e programas de aceleração, cuja metodologia foi explicada detalhadamente na sessão.

Entre as atividades do programa Business +2.0, destacaram-se a realização de dois concursos de ideias de negócio e um concurso de aceleração, com um total de seis projetos empresariais premiados, que mereceram destaque na sessão, com a NERSANT a atribuir pública e formalmente os prémios aos vencedores.

A associação começou por atribuir os prémios aos vencedores das duas edições do concurso de ideias de negócio Business In Alentejo, que recebeu um total de 32 candidaturas da Lezíria do Tejo, sendo selecionados 8 projetos para coaching e mentoria e sido premiados 4 projetos.

Na 1.ª edição do concurso, sagrou-se vencedor Tiago da Silva Pedro, com a ideia de negócio Smart SME, tendo em segundo lugar ficado Francisco Venda, com a ideia de negócio EPO Facilities Management. Na 2.ª edição do concurso, a vencedora foi Renata Abreu, com a ideia de negócio Garrafeira & Wine Bar, tendo ficado em 2.º lugar André Santos e Rodrigo Bezerra, com a ideia de negócio Alga Tejo, dedicada à produção e transformação de Spirulina.

Quando ao concurso de aceleração “Vitamina”, a Lezíria do Tejo concorreu com 10 projetos empresariais, tendo sido selecionados 4 para coaching e mentoria e sido premiados 2. O vencedor deste concurso foi o projeto Smacthub, que aposta no desenvolvimento de empresa de criação de soluções patrimoniais de preservação, divulgação, consultoria, pesquisa e educação através de meios físicos e digitais, nomeadamente produção, projeção, comércio e distribuição de filmes e vídeos. Recebeu o prémio Tânia Frazão.

O 2.º classificado deste concurso foi a Scalhidráulica, com o projeto de conceção e desenvolvimento de uma central hidráulica, acoplada à traseira dos tratores agrícola, tendo recebido o prémio Tiago Morgado.

Os prémios foram entregues por João Lucas, Vice-Presidente da Direção da NERSANT, João Teixeira Leite, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Conceição Silva, Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém, João Samartinho, Pró-Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Nuno Malta, Diretor do Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior e Eduardo Sá Rodrigues, empresário e membro do júri destes concursos.

A cerimónia prosseguiu com a entrega de certificados às empresas criadas ao abrigo do projeto Business +2.0.

João Teixeira Leite, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santarém, encerrou a sessão, tendo felicitado a NERSANT pela dinâmica de iniciativa e incentivo ao empreendedorismo e os premiados pela criação de empresas, reforçando que “para o Município é uma prioridade desenvolver sempre políticas públicas que promovam a fixação de novos investimentos privados, pois é através da criação de empresas e, consequentemente, do emprego que conseguimos fixar pessoas no concelho. A nossa região continua a criar empresas, fomos o concelho da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo que mais empresas criou em 2022 e não tenhamos dúvidas que este é o principal motor de desenvolvimento de um território.”

De referir que o Business +2.0 é um programa financiado que prevê a realização de um conjunto de atividades com vista à criação e dinamização de processos colaborativos de apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento de iniciativas, para detetar, estimular e potenciar a geração de ideias inovadoras, capacitação de iniciativas empresariais e criação de novas empresas.

Dinamizado em parceria pela NERSANT em conjunto com as associações congéneres com sede no Alentejo – NERE – Associação Empresarial da Região de Évora, NERBE /AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral e NERPOR – Associação Empresarial da Região de Portalegre – o projeto é cofinanciado pelo programa Alentejo2020 e FEDER. No distrito de Santarém, o projeto financiou o apoio à criação de empresas da sub-região da Lezíria do Tejo, que integra a região Alentejo.

A sessão de apresentação de resultados do projeto Business +2.0 encerrou a Mostra de Inovação e Empreendedorismo levada a cabo pela NERSANT nas manhãs dos dias 23 e 24 de fevereiro, na Startup Santarém, e onde a associação dinamizou, para além desta sessão de apresentação de resultados, um atelier de criatividade e uma sessão de apresentação do programa de apoio ao empreendedorismo e criação de empresas, Empreende XXI.

NERSANT líder no apoio ao empreendedorismo

O apoio técnico ao empreendedorismo e criação de empresas da NERSANT é uma das apostas estratégicas da associação, que tem dinamizado ao longo dos anos, vários programas de apoio à iniciativa empresarial.

Entre 2013 e 2022, a NERSANT incentivou e acompanhou, através da realização de 9.508 ações de capacitação – entre elas 16 programas de aceleração e 29 mercados de financiamento – a geração de 3.503 ideias de negócio e apoiou a elaboração de 809 planos de negócio. Em termos práticos, este trabalho resultou na criação de 690 empresas, com um volume de negócios total na ordem dos 56 milhões de euros e na criação de 1.184 postos de trabalho.

“Nos últimos dois anos – entre 2020 e 2022 – a NERSANT recebeu 861 ideias de negócio, tendo sido apoiados 759 empreendedores com reuniões de acompanhamento, sendo que 194 destes beneficiaram do apoio na elaboração do plano de negócios para acesso a financiamento”. Com o apoio da NERSANT, concluiu Pedro Félix, foram efetivamente criadas “147 novas empresas na região, num total de mais de 250 postos de trabalho”.