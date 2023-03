O Amizade Motard Almeirim está a organizar um passeio até à Serra da Arrábida, no próximo dia 23 de abril.

O local do encontro será na Arena de Almeirim , pelas 9h00 e a hora de partida é as 9h30.

O local do almoço será combinado com os motards presentes e cada pessoa é responsável pelo custos do respetivo almoço.

A organização do grupo pede responsabilidade ao longo do percurso. Para mais informações, contacte o grupo Amizade Motard, no Facebook.