Todos ao Estádio Municipal para apoiar Juniores do UFCA

A equipa de juniores do União Futebol Clube de Almeirim vai jogar no sábado, dia 18 de março pelas 15h, no Estádio Municipal de Almeirim, a primeira mão das Meias-Finais da Taça do Ribatejo contra a União de Santarém.

“O clube pede a todos os almeirinense e amigos que venham apoiar a equipa no momento mais importante da época e venham de azul”, sublinha a direção.

Os timoneiros da equipa Pedro Cunha, mais conhecido por Rebita, e Hugo Monteiro em conjunto com os jogadores esperam por todos vós e agradecem a vossa presença.