Autarquia investe 700 mil euros para requalificar estrada das Fazendas

A Câmara Municipal de Almeirim lançou, no passado dia 21 de março, o concurso público para a requalificação da Estrada Municipal 578, que liga a cidade de Almeirim e a vila de Fazendas de Almeirim.

Em comunicado, a autarquia refere que a obra irá ter um custo direto de cerca de 700 mil euros aos cofres do município. A empreitada prevê a colocação de ciclovia nos dois sentidos, passeio, retirada de cabos elétricos aéreos, aumento do número de postes de iluminação pública e consequente nova iluminação, para melhorar a segurança de pessoas e bens.

Após toda esta intervenção nas laterais, o município irá proceder a um novo alcatroamento da EM 578, deixando esta via com um ar mais urbano.

Pedro Ribeiro, presidente da autarquia, reconhece que esta e outras estradas do concelho necessitam deste tipo de intervenções, mas justifica a demora com o avançar das obras que tem acesso a fundos comunitários, ao contrário do que acontece com as estradas do concelho onde o investimento tem de ser efetuado com os fundos próprios da Câmara Municipal.

“2023 é ano de fim de um quadro de apoio, e o início de outro, por isso é fundamental executar as obras em curso, como o IVV, as Escolas, etc… e assim criar as condições para que agora se aposte naquelas que não têm comparticipação”, refere o autarca.

“Por vezes há quem não perceba o porquê de se fazer uma coisa e não outra, mas a verdade é que o esforço financeiro de uma obra paga a 100 por cento por não haver fundos, é diferente de outra para a 20 por cento com fundos”, conclui.

A autarquia ainda não tem um data prevista para o início da obra.