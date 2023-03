Almeirinense eleita Miss Face of Beauty World 2023

A almeirinense Beatriz Pina conquistou o título de ‘Miss Face of Beauty World 2023’, no concurso internacional de beleza ‘Face of Beauty International’, que decorreu entre os dias 7 e 21 de março, em Bicol, Filipinas.

Beatriz Pina vive em Friburgo, Suíça, e representou Portugal neste concurso de beleza internacional onde acabou por vencer um dos títulos da iniciativa.

A Face of Beauty International foi criada em 2012 e visa desenvolver jovens líderes femininas de todo o mundo com o objetivo de capacitar as concorrentes a encontrar a beleza e se tornar essa beleza. As candidatas participam de eventos solidários, workshops e simpósios, competições preliminares, enquanto viajam juntas pelo país anfitrião.

As candidatas devem provar que são inteligentes, bem-educadas e uma figura confiante para as mulheres de todo o mundo. Durante sua estadia no país anfitrião, os candidatos participam em atividades de caridade, como ‘acabar com a violência contra as mulheres’, ‘salvar a menina’, ‘PEACE KAMP’, para citar alguns. Todos os esforços são efetuados para passar a mensagem local e internacionalmente.

Beatriz Pina foi uma das dezenas de participantes de todo o mundo neste concurso internacional.