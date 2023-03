Nuno Pereira vai representar Almeirim na maior aventura de ultraciclismo

Nuno Pereira prepara-se para representar Almeirim, com o apoio da Associação Descularte, na Gravel Birds Ultracycling, um desafio de ultraciclismo auto-sustentado, que vai decorrer durante seis dias, de 13 a 18 de maio, na região do Alentejo.

A prova faz-se numa única etapa de 750 quilómetros e 7500 metros de desnível acumulado. O ciclista tem vindo a preparar-se, nos últimos meses, para enfrentar as colinas Alentejanas numa dura prova, desde as zonas interiores do Vale do Guadiana até à costa atlântica.

Esta é a segunda edição da aventura de cascalho mais a sudoeste da Europa começando em Castro Verde, ao nascer do sol, no dia 13 de maio. A ‘Gravel Birds Ultracycling’ é uma experiência e um desafio que testa os próprios limites, recria a pureza da experiência de bikepacking e assegura a igualdade de circunstâncias entre todos os participantes, em que os problemas mecânicos têm de ser resolvidos pelo próprio, tendo como principal objetivo a abordagem self supported.

O atleta, de Almeirim, precisa de apoio para suportar as despesas com alimentação, peças (componentes da bicicleta), deslocação e alojamento para que a cidade de Almeirim e a região da Lezíria do Tejo possa estar representada nesta prova.

Este apoio é fundamental para que o ciclista possa participar neste desafio e quem tiver oportunidade de o fazer terá direito a um recibo de donativo para dedução fiscal.