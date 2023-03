‘Alergia na primavera’, por David Pina Trincão

A primavera é uma estação muito aguardada, mas para algumas pessoas, de todas as idades, esta altura pode ser muito incomodativa, graças a doenças respiratórias como a rinite e a conjuntivite alérgicas.

A alergia é uma resposta imunológica exagerada do organismo a substâncias que, à partida, não seriam nocivas – chamadas alergénios. Alguns indivíduos podem sofrer desta resposta em vários orgãos e sistemas.

No sistema respiratório, as manifestações de alergia na Primavera são mais frequentemente causadas por pólen de árvores, gramíneas, arbustos e ervas daninhas.

As queixas mais comuns da rinoconjuntivite incluem a comichão no nariz, garganta e ouvidos, sensação de nariz entupido, pingo no nariz, crises de espirros, olhos vermelhos e lacrimejo, podendo ir até ao cansaço e dores de cabeça. Esta sintomatologia, quando mantida, leva a uma perda significativa da qualidade de vida, seja no trabalho, na prática desportiva e até mesmo no sono. Para além disso, podem associar-se outras patologias respiratórias, como a asma.

Para se obter um correto diagnóstico e tratamento mais adequado deve procurar-se um médico. No contexto de consulta podem ser realizados testes cutâneos e/ou pedidas análises de sangue por forma a descobrir o agente desencadeante. O médico pode também aconselhar as medidas de controlo ambiental mais indicadas a tomar por cada um, para tentar minimizar o contacto com os alergénios.

Em casos selecionados, quando indicado, poder-se-á recorrer à vacina anti-alérgica, que leva a uma melhoria significativa das queixas e da qualidade de vida.

Em resumo, as alergias na primavera são uma condição comum, mas que podem causar grande desconforto para quem delas sofre. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para garantir o bem-estar das pessoas afetadas. Acima de tudo, a alergia não tem que nos impedir de aproveitar esta estação ao máximo. Boa primavera!

David Pina Trincão – Médico Imunoalergologista