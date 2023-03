Hospital de Santarém prevê investimentos de 22 milhões de euros de 2023 a 2025

O plano de atividades e orçamento (PAO) para o triénio 2023-2025 do Hospital Distrital de Santarém (HDS), com investimentos previstos de 22 milhões de euros, foi aprovado pelo Ministério das Finanças, anunciou hoje a instituição.

Em comunicado, a presidente do conselho de administração, Ana Infante, realça o facto de o HDS ser o primeiro hospital a ver o seu PAO aprovado pelas Finanças e sublinha que é “um instrumento de gestão essencial”, por permitir “contratar os profissionais de saúde definidos no plano como indispensáveis à prestação de cuidados e fazer os investimentos sem que seja necessário solicitar autorização às tutelas, como acontecia anteriormente”.

Do valor global do plano de investimentos para o triénio, está prevista uma verba de 6,8 milhões de euros para 2023 (65% da responsabilidade da instituição e 27% de fundos comunitários), com destaque para a melhoria do equipamento médico e a requalificação de serviços, iniciada em 2022.

A rubrica prevê a requalificação de cinco enfermarias e aquisição de equipamentos para substituir os que se encontram obsoletos, como um microscópio para a Oftalmologia (140.000 euros), um ‘fibroscan’ (98.000 euros) ou uma torre de laparoscopia (100.000), além da continuação da substituição de camas antigas (algumas da origem do HDS, há 37 anos) por camas elétricas (105.280 euros).

No documento é salientada a importância do ‘fibroscan’ para a Unidade de Doenças Infecciosas do HDS, a qual “trata grande número de doentes com Hepatite C crónica” e tem em curso um projeto para consultas descentralizadas no Estabelecimento Prisional de Torres Novas para microeliminação da infeção pelo vírus nos reclusos.

O plano prevê, ainda, a requalificação, em 2024 e 2025, da Unidade de Cuidados Intensivos, que não cumpre atualmente os requisitos legais, respondendo às aspirações “de muitos anos” dos seus profissionais, num investimento global de 6,1 milhões de euros que o HDS quer candidatar a fundos comunitários.

A construção de um ambulatório do Departamento de Psiquiatria de Adultos e Infância, no valor de 1,2 milhões de euros, a candidatar ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), é outro projeto apontado.

Entre os projetos elencados encontram-se igualmente obras no serviço de Anatomia Patológica, a instalação do Gabinete Médico-Legal e melhoria nas infraestruturas (redes de água e eletricidade) e nas novas tecnologias.

O HDS quer também desenvolver projetos para “dar uma resposta articulada à população”, como a referenciação de doentes não urgentes para os cuidados de saúde primários, a dispensa de medicamentos de proximidade, o aumento da resposta na hospitalização domiciliária ou a realização atempada de exames a doentes em situação pré-operatória ou de início de tratamentos oncológicos.

O Hospital de Santarém serve uma população de 183.300 habitantes de nove concelhos do distrito, caracterizados pela dispersão rural e população envelhecida, prestando cuidados à população de outros concelhos da região em especialidades como cirurgia vascular, dermatologia, infecciologia, psiquiatria ou radioterapia oncológica, de acordo com a instituição.

