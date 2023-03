Crédito para Eletrodomésticos, É Possível?

Se está a pensar equipar ou substituir os eletrodomésticos da sua casa, a resposta é sim, é possível contrair um crédito específico para eletrodomésticos e há cada vez mais opções.

O crédito para eletrodomésticos é uma tipologia de crédito pessoal dedicada a um fim específico. A par do crédito automóvel, para obras ou educação, o crédito para eletrodomésticos existe para fazer face a despesas, normalmente, dispendiosas para os consumidores. Mais do que isso. Despesas que não podem esperar. Afinal, ninguém quer o

jantar de mais logo a descongelar num frigorífico avariado.

É, precisamente, pela urgência associada à sua compra que este crédito está disponível de forma simples, rápida e, em muitos casos, online. Estas são algumas das suas vantagens.

Mas há mais:

● Aprovação em poucas horas;

● Prazos flexíveis;

● Possibilidade de amortização;

● Adaptado à finalidade.

No entanto, embora conveniente, pode representar algumas condicionantes que deve

considerar. Tais como:

● Teto máximo disponibilizado mais baixo do que noutras finalidades;

● Taxas mais elevadas;

● Penalizações mais altas em situação de incumprimento.

Por entre vantagens e desvantagens, esta é uma opção de crédito cada vez mais comum e com várias opções disponíveis no mercado.



Opções existentes e documentos necessários



As soluções de crédito foram-se adaptando às necessidades de consumo dos seus beneficiários. Por isso, para terem uma oferta mais personalizada e pensada no perfil dos clientes, as instituições de crédito foram segmentando cada vez mais as suas opções. Em resultado disso, vai aumentando o número daquelas que oferecem financiamento para a compra de eletrodomésticos. É, assim, colocado de lado o comum crédito pessoal para a obtenção desse fim em particular.

O recurso a um crédito com uma finalidade específica vai permitir ter em mãos uma opção desenhada ao seu contexto atual. Significa que, quando comparado com outros créditos, pode ser mais benéfico, já que terá em consideração fatores que outras opções não dedicam especial importância. Por exemplo, a possibilidade de taxas de juro mais baixas ou

seguros adaptados ao seu crédito.



Hoje, com uma rápida pesquisa na internet, são muitas as opções que lhe são apresentadas, com o extra de poder simular e perceber de forma fácil e gratuita, qual a solução que melhor lhe convém.



No entanto, antes de avançar para a tomada de decisão, é importante:

● Garantir que a instituição em consulta disponibiliza esta finalidade concreta;

● Comparar as várias alternativas existentes no mercado.



Depois, só tem de perceber qual das soluções melhor se ajusta às suas necessidades.



E se já está a pensar nas papeladas que lhe vão pedir, este é um crédito com menos burocracias. O que não invalida a necessidade de apresentar documentação. Mas são simples e de fácil acesso. São elas:

● Documentos de identificação

● Comprovativo de residência

● Declaração da entidade patronal

● Comprovativo de rendimentos



Caso esteja a utilizar uma instituição online, todos estes documentos são submetidos no próprio site.



Condições praticadas

Se está a pensar pedir um crédito, seja ele qual for, sabe que existe um conjunto de

condições associadas. Aqui, não é exceção. Por isso, deve analisar com cuidado os

seguintes fatores:

Taxa de juro

É o custo que tem o empréstimo. Agrega a Euribor – a taxa de juro de referência dos

bancos da zona euro –, e o lucro da instituição com o empréstimo, o chamado Spread.

Atente também no tipo de taxa de juro, que pode ser fixa ou variável.

TAEG

Representa o custo anual que o cliente terá com o empréstimo. Inclui juros, comissões,

despesas, seguros exigidos, entre outros. A proposta com TAEG mais baixa é a mais

barata.

Comissões, taxas de amortização e seguros

Aqui, incluem-se as condições opcionais das soluções de crédito. Se da taxa de juro não podemos fugir, destas três já é uma possibilidade. Verifique se as entidades analisadas cobram comissão de abertura, taxas de amortização de crédito ou se obrigam a um seguro de crédito (que nem lhe é conveniente).



Conclusão

O crédito para eletrodomésticos é hoje uma oferta cada vez mais comum nos serviços do setor. No entanto, é em tudo semelhante às modalidades já existentes. Ainda assim, destaca-se pelo seu objetivo particular, o que poderá representar algumas vantagens quando comparado com opções de crédito pessoal para fins genéricos.

Se está a pensar recorrer ao crédito em análise, que se juntará a outros que já tenha em curso, pode, também, avaliar soluções de crédito consolidado. Como é o caso do crédito consolidado credibom e assim beneficiar de um alívio nas suas despesas económicas.