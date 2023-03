5º Encontro Motard do grupo ‘Mais Uma’ nos dias 26 e 27 de maio

O Grupo Motard ‘Mais Uma’ organiza o seu 5º Encontro Motard, nos próximos dias 26 e 27 de maio, na localidade de Foros de Benfica, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.

Segundo a organização, o encontro começa pelas 17h00, do dia 26 de maio, com a receção/inscrição dos participantes e segue-se o jantar, pelas 20h00. Os espetáculos têm início com o Freestyle de Rui Armada, pelas 21h30, seguindo-se pela Banda ‘Lights Out’, pelas 23h00.



No dia seguinte, sábado, 27 de maio, o encontro tem início pelas 11h00, com as inscrições e segue-se almoço com Sopa da Pedra e torricado de bacalhau, pelas 13h00.



As atividades do dia começam com a 5ª benção dos coletes, pelas 15h30, sendo este um evento único a nível nacional. Às 17h, os motards dão início a um passeio na freguesia de Benfica do Ribatejo e termina com um jantar, pelas 20h00, onde decorrerá entrega de lembranças.



Para finalizar o evento, está agendado o concerto com a banda CRF, pelas 23h00.

Os visitantes têm direito a zona de campismo, zona de banhos e uma mostra de artigos vintage.