Suspensão de abastecimento de água dia 6

A empresa Águas do Ribatejo informa que devido a trabalhos no Subsistema de Abastecimento de Água das Fazendas de Almeirim, no concelho de Almeirim, para ligação de nós e ramais à conduta, será necessário suspender o abastecimento no dia 6 de abril, quinta-feira, entre as 8h e as 13h nos seguintes locais:

Rua Felício Caetano Freitas

Rua Antonio Luis Vargas

Rua Luis de Camões



A ÁGUAS DO RIBATEJO alerta que não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento.