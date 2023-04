Nuno Pereira à conquista da maior aventura de ultraciclismo

Nuno Pereira prepara-se para representar Almeirim, com o apoio da Associação Descularte, na Gravel Birds Ultracycling, um desafio de ultraciclismo auto-sustentado, que vai decorrer durante seis dias, de 13 a 18 de maio, na região do Alentejo.

A prova faz-se numa única etapa de 750 quilómetros e 7500 metros de desnível acumulado. O ciclista tem vindo a preparar-se, nos últimos meses, para enfrentar as colinas Alentejanas numa dura prova, desde as zonas interiores do Vale do Guadiana até à costa atlântica.

“É importante dizer que a modalidade ciclismo, entra na minha vida através da fotografia. O contexto Gravel encaixou perfeitamente na minha personalidade. Não tão “monótono” como estrada nem tão agressivo como BTT, o Gravel permite-me ter um pouco de tudo. À medida que me apaixonei pela modalidade descobri também algumas provas de referência no mundo Gravel. Caramba, senti que aquilo era para mim! O primeiro video que vi foi da Basajaun (Espanha) e rendi-me. Nesse momento, desafiei-me. Não foi preciso muita pesquisa e inscrevi-me na Gravel Birds, uma prova portuguesa super organizada, 750 kms com paisagens fantásticas e talvez das mais procuradas da Europa. Tendo em conta a minha personalidade auto desafiei-me e vou tentar chegar ao fim desta dura prova de ultra ciclismo. Um desafio pessoal de superação física e mental”, explica Nuno a O ALMEIRINENSE.

Esta é a segunda edição da aventura de cascalho mais a sudoeste da Europa começando em Castro Verde, ao nascer do sol, no dia 13 de maio.

“No momento que decidi inscrever-me procurei um treinador. Tinha a perfeita noção que tinha de fazer o que estivesse ao meu alcance e esta parte eu conseguia controlar. Conheci o Edgar da NDurance que também faz este tipo de provas e graças a ele tenho evoluído consideravelmente. Tem sido incansável comigo. Muito trabalho por fazer mas faz parte do crescimento enquanto atleta”, sublinha.

A ‘Gravel Birds Ultracycling’ é uma experiência e um desafio que testa os próprios limites, recria a pureza da experiência de bikepacking e assegura a igualdade de circunstâncias entre todos os participantes, em que os problemas mecânicos têm de ser resolvidos pelo próprio, tendo como principal objetivo a abordagem self supported.

“Sendo uma prova de Self Suported, em total autonomia, as maiores dificuldades prendem-se essencialmente em perceberes o que é verdadeiramente essencial pois estás totalmente por tua conta. A comida que levas, a gestão do descanso que, por vezes, ou dormes ao relento ou procuras onde pernoitar, tomar um banho e seguir. Na bicicleta levarei roupa, comida e suplementos mas, como é impossível fazer 750kms com géis e barras, logicamente numa oportunidade terei de fazer uma refeição mais sustentável e nutritiva, explica em detalhe Nuno Pereira.

O atleta, de Almeirim, precisa de apoio para suportar as despesas com alimentação, peças (componentes da bicicleta), deslocação e alojamento para que a cidade de Almeirim e a região da Lezíria do Tejo possa estar representada nesta prova.

“A Descularte quis associar-se e foi uma alavanca fortíssima neste capitulo. O investimento tem sido grande mas ainda faltam coisas muito importantes, as malas de apoio que levarei comigo por exemplo, equipamento importante e algumas peças caso seja necessária a substituição. Felizmente, tenho sentido o apoio de muitas pessoas e empresas locais que já deixaram o seu contributo para que possa ir equipado o melhor possível. A elas um muito obrigado”, revela.

Este apoio é fundamental para que o ciclista possa participar neste desafio e quem tiver oportunidade de o fazer terá direito a um recibo de donativo para dedução fiscal.

“Sendo a parte física essencial tenho certeza que mentalmente será muito exigente. Será uma luta constante ao longo dos 750kms. Nem sempre as coisas vão correr bem e nesse período, sozinho longe de tudo, quando desistir parecer o mais fácil é aí que o domínio do nosso cérebro tem de funcionar. É essa superação pessoal que vou à procura. Redescobrir o que sou e regressar mais forte. Aos leitores só posso dizer uma coisa. Em função do motivo dos gostos pessoais ou dos medos não deixem de se desafiar. O crescimento pessoal é importante seja em que matéria for e os desafios fazem parte da vida. Sem momentos únicos não teremos vida para recordar”, conclui.