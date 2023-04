Depois de anos de reclamações, Fazendas de Almeirim tem nova caixa multibanco

A Caixa de Crédito Agrícola de Fazendas de Almeirim tem mais uma caixa de multibanco. Este era um pedido de há muitos anos da vila, que vê agora a sua reivindicação cumprida.

Segundo Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, o processo para ter este equipamento “demorou cerca de 5 anos e é o espelho da dificuldade de aumentar a oferta destas máquinas”.

“Muitas são as pessoas que ‘reclamam’, e com razão, com o número de máquinas existente sobretudo nas freguesias. No entanto, a colocação de multibanco, sobretudo, fora dos bancos é um processo moroso e caro”, explica o autarca.

Este tipo de processo, tem alguns custos inerentes, tais como instalações, seguros e a maioria dos bancos pede uma verba mensal para disponibilizar este tipo de serviço.