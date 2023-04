A empresa Águas do Ribatejo vai suspender o abastecimento no dia 21 de abril, sexta-feira, entre as 9h e as 14h devido a trabalhos no Subsistema de Abastecimento de Água das Fazendas de Almeirim para ligação de nós e ramais à conduta.

Os cortes são nas seguintes ruas:



Rua Marquesa da Alorna

Rua João Girardo

Rua 25 de Abril

Rua Dr. Manuel Caroca

A empresa alerta que não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a

reposição do abastecimento.