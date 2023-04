Rancho de Paço dos Negros promove passeio convívio de motas

O Rancho Folclórico de Paços dos Negros irá organizar o 1º passeio de convívio de motas, no domingo, dia 30 de abril.

O custo do bilhete será de 15 euros e inclui a participação no passeio, almoço ( 1 sopa,1 bifana, 1 bebida) e ainda é oferecido um copo personalizado e abastecimento a meio do percurso. A concentração para o percurso será as 08h30 na A.D.C.R de Paços dos Negros e a hora da partida será as 09h00. Para finalizar, o almoço irá ser servido pelas 13h00.

As inscrições terão de ser feitas até dia 25 de abril e os interessados devem contactar os números: 938 588 289 ou 938 356 671.