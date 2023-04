Cinco atletas almeirinenses sagram-se campeões nacionais de Taekwondo

Quatro atletas da secção de Taekwondo da Associação 20 kms de Almeirim sagraram-se campeões nacionais de Taekwondo, no passado dia 22 de abril, em Amarante. A almeirinense Filipa Bastos, do Grupo Desportivo do Prado, também se sagrou campeã nacional.

Patrícia Salgueiro foi campeã nacional de seniores de -46kg, já Sofia Santos -49 kg, Maria Moniz +68kg e Tomás Silva -68kg foram campeões nacionais no escalão de juniores nas respetivas categorias. Ana D’Água -52kg foi vice-campeã nacional em juniores.

Ainda no escalão de juniores, Gabriel Silva -63kg fez 3°lugar; João Mourão -59kg, fez 5°lugar e António Almeida -55kg fez 5°lugar.

Em cadetes, Francisca Moura -51kg, obteve um 3°lugar e Tiago Duarte -45kg, fez 3°lugar.

Com estes resultados, a secção de Taekwondo da Associação 20 kms de Almeirim é a 2ª melhor formação do País, no escalão júnior.

Filipa Bastos, natural de Almeirim e que agora representa o Grupo Desportivo do Prado de Braga, foi campeão nacional de seniores -53kg. Filipa estuda na Universidade de Braga e concluiu, recentemente, o mestrado em Engenharia Biomédica.

“Resultados de excelência dos nossos habitantes que premeiam todo o trabalho realizado pelos nossos atletas bem como equipa técnica e direcção. Um forte agradecimento a todos os que colaboram com estes atletas, em especial à Câmara Municipal de Almeirim, Ginásio Wellness Fitness Club e também ao nosso patrocinador Imorríscas Imobiliária”, destaca o clube através da redes sociais.