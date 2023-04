Os Quatro e Meia, Toy, Os Azeitonas entre os cabeças de cartaz da Ascensão na Chamusca

A maior feira do Concelho da Chamusca está a chegar. A Semana da Ascensão’23 decorre este ano de 13 a 21 de maio e reúne como sempre grandes concertos e espetáculos que prometem animar as nove noites da maior semana do Concelho da Chamusca.

A festa arranca no dia 13 de maio, com o grande concerto de Os Quatro e Meia, no palco principal, segue-se Toy com um concerto Interativo, onde cabe ao público a tarefa de decidir a música que o artista vai cantar (14 de maio), Os Azeitonas (15 de maio), Carolina de Deus com Bárbara Tinoco como convidada (16 de maio), Karetus (17 de maio), Rosinha (18 de maio), Ivandro (19 maio) e Ana Bacalhau (20 de maio). O grande espetáculo de fado Chamusquense com Custódio Castelo (21 de maio) fecha a maior semana de cultura e tradição do Concelho da Chamusca.

No Palco Juventude, no Parque Municipal, o programa começa às 00h00 e segue pela madrugada dentro com a atuação de grandes bandas e DJ’s do panorama nacional. O Dj Pedro Garrido e Hélder Tavares, da Cidade FM, e o DJ Voyd abrem a primeira noite (respetivamente às 00h00 e às 02h00 de 13 de maio), segue-se Funk Boys (00h00/14 de maio), o Dj Gonçalo Henriques, dadiscoteca Respública (00h00/15 de maio), o Dj André Gaspar (00h00/16 de maio), FunkOff e o DJ Angel da discoteca Kiay(respetivamente às 00h00 e às 02h00 de 17 de maio), Meninos do Rio e DJ Kito, da discoteca Seven(respetivamente às 00h00 e às 02h00 de 18 de maio). Na sexta-feira (19 de maio às 00H00) o palco é dos Bezourinhos com o espetáculo de comemoração do seu 10º aniversário, que terão como convidados os artistas Emanuel Moura e Elsa Gomes. A animação continua pela noite dentro com o DJ L_Barral (02H00). O Palco da Juventude encerra com o Dj Pedro Galinha e as convidadas Dj Joana e L’TTux que prometem uma noite animada recheada de grandes músicas (00H00 de 20 de maio).

Com entrada livre e gratuita a semana maior do concelho da Chamusca agrega todas as paixões culturais e gastronómicas da região e reúne anualmente milhares de visitantes. Recorde-se que em 2022, a vila da Chamusca recebeu ao longo da Semana da Ascensão mais de 100 mil visitantes, que vieram das mais diversas regiões do país para conhecer as raízes, a cultura e a tradição da vila considerada “O Coração do Ribatejo” e para desfrutar dos mais variados espetáculos de música e de teatro, folclore e provas desportivas, assim como da tradicional gastronomia da região, tasquinhas, mostrasde artesanato e de produtos regionais, festa brava, atividades equestres ou taurinas, cultura e especialmente tradição.

Tradicional entrada de toiros, um dos momentos mais aguardados

O expoente máximo da Semana da Ascensão é a tradicional Entrada de Toiros em Quinta-Feira de Espiga, dia 18 de maio, feriado municipal, onde os toiros percorrem a artéria principal da vila desde a antiga Cooperativa da Chamusca até à centenária praça de toiros.

É neste dia que a vila da Chamusca recebe milhares de aficionados, que vêm em busca da emoção de ver passar os toiros e vivenciar um espetáculo verdadeiramente mágico e único, numa onda de entusiasmo e de emoção, que se traduz numa recriação de outros tempos, numa época em que a população esperava a chegada dos toiros bravos, que eram trazidos da charneca e das ganadarias para a vila, para a tradicional corrida de toiros em quinta-feira de ascensão ou para trabalharem nas lides do campo. Nessa altura eram estes animais que puxavam as charruas para lavrar as terras. O dia em que estes animais chegavam era sempre um momento alto e emocionante no concelho. Recorde-se que a Chamusca tem desde há muitos anos uma grande tradição ligada à tauromaquia, sendo que os primeiros registos que existem remontam ao séc. XVII.

Neste dia, festejam-se também os dons da terra, com a Tradicional Apanha da Espiga, nos campos da região. A tarde é marcada pela tradicional corrida de toiros (17H00) na centenária Praça de Toiros da Chamusca.

Tradicional Corrida de Toiros

O cartel deste ano promete uma corrida de toiros mista com um cartaz único. Em praça vão estar os cavaleiros António Telles e João Moura JR e o matador Manuel Dias Gomes. A pegar estão os dois grupos da terra, o Grupo de Forcados Amadores da Chamusca e o Aposento da Chamusca. Durante a corrida serão lidados seis toiros da Ganadaria de Manuel Veiga. Serão ainda atribuídos o Troféu Engenheiro Jorge Duque para a melhor pega e o Troféu Dr. João Duque para a Melhor Lide a Cavalo.

Atividades e oportunidades de negócio

A Semana da Ascensão é também uma montra do que melhor se faz e existe no concelho da chamusca.

De 13 a 21 de maio a Chamusca é ainda mais O Coração do Ribatejo. A Semana da Ascensão é um reencontro da família e dos amigos, e uma festa de todos para todos. É um estado de alma e de sentir da população do concelho da Chamusca, onde é apresentada uma das mostras empresariais mais importantes da região, com o objetivo de promover o empreendedorismo, como motor sustentável, através da divulgação de atividades e oportunidades de negócio, aproveitando a potencialidade da região chamusquense, para a atração de investimento e dinamização do tecido empresarial.

A maior semana do concelho da Chamusca conta também com o importante envolvimento de todas as associações culturais, desportivas, recreativas ou etnográficas, assim como com o tecido empresarial e com todos os parceiros de intervenção social, sejam IPSS, juntas de freguesias ou universidades seniores do território chamusquense, que procura mostrar a quem nos visita o que de melhor existe e se faz no concelho.