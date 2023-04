Bombeiros de Almeirim pela 1ª vez nos campeonatos nacionais de Trauma e Desencarceramento

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim vão participar pela primeira vez nos Campeonatos Nacionais de Trauma e Desencarceramento, que decorrem em Vila Velha de Ródão, de sexta-feira a domingo, com cerca de 150 participantes oriundos de todo o país.

A equipa almeirinense é composta por sete elementos e vai para a competição sem expetativas, apesar de querer alcançar um lugar de destaque entre as equipas participantes.

O X Campeonato Nacional de Salvamento e Desencarceramento e o VIII Campeonato Nacional de Trauma são dois eventos cuja organização, este ano, está a cargo dos bombeiros de Vila Velha de Ródão, que contam com o apoio do município.

Destinado a equipas que estejam inseridas em organizações de socorro, este evento coloca à prova as capacidades de resolver cenários de trauma e desencarceramento.

Segundo a organização, os cenários são elaborados com grande rigor e pormenor com o objetivo de se aproximar o mais possível da realidade, o que significa que se trata de provas exigentes, que colocam à prova todos os profissionais envolvidos.

As equipas participantes neste evento são avaliadas por supervisores que acompanham as provas, cabendo aos primeiros classificados dos Campeonatos Nacionais representar Portugal no ‘World Rescue Challenge 2023’, que se realiza em Lanzarote (Espanha).

A sessão de abertura dos Campeonatos Nacionais de Trauma e Desencarceramento realiza-se na Casa de Artes e Cultura do Tejo, na sexta-feira, às 21h30, enquanto as provas se realizam, durante os dois dias seguintes, no Campo de Feiras de Vila Velha de Ródão, entre as 08:00 e as 18:00.